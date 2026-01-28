Champions League
Champions League: Warum finden heute 18 Spiele gleichzeitig statt?
- Aktualisiert: 28.01.2026
- 13:06 Uhr
- ran.de
Heute steigt der letzte Spieltag der Champions-League-Gruppenphase – alle 18 Partien beginnen gleichzeitig. Aber warum werden eigentlich alle Spiele zur gleichen Zeit ausgetragen, und was bedeutet das für die deutschen Teams?
Am heutigen Mittwochabend erreicht die Champions League ihren ersten Höhepunkt: Zum Abschluss der Ligaphase werden alle 18 Spiele zeitgleich um 21 Uhr angepfiffen.
Für Fans bedeutet das eine XXL-Konferenz, für die Klubs geht es vielerorts um Achtelfinale, Playoffs oder das Aus.
- Highlights der Champions League: Mittwoch ab 23 Uhr hier im Joyn-Stream schauen
- Champions League: Der Spielplan im Überblick
Der Grund für die zeitgleiche Ansetzung liegt im Wettbewerbsschutz. Die UEFA hat bewusst entschieden, den letzten Spieltag komplett parallel auszutragen, damit keine Mannschaft von bereits bekannten Ergebnissen der Konkurrenz profitieren kann.
Platzierungen, Qualifikationen und mögliche Gegner ergeben sich somit erst nach dem Schlusspfiff aller Spiele.
Champions League: Deutsche Teams vor wichtigen Entscheidungen am letzten Spieltag
Die Regelung soll damit Chancengleichheit und sportliche Integrität sichern – ein Prinzip, das bereits aus früheren Gruppenphasen bekannt ist und nun mit der neuen Ligaphase konsequent fortgeführt wird.
Entsprechend hoch ist die Brisanz: Nur wenige Teams sind bereits sicher für das Achtelfinale qualifiziert, viele kämpfen noch um direkte Tickets oder zumindest um den Einzug in die Playoffs.
Für die deutschen Klubs bedeutet das eine sehr unterschiedliche Ausgangslage. Während der FC Bayern München das Achtelfinale bereits sicher hat und nur noch um seine genaue Platzierung spielt, müssen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen weiter um das Überwintern in der Königsklasse kämpfen.
Für Eintracht Frankfurt steht dagegen bereits fest, dass der Auftritt am letzten Spieltag zugleich das vorläufige Abschiedsspiel auf der europäischen Bühne ist.
Für die Fans stellt sich am Mittwochabend damit nicht nur die sportliche, sondern auch die mediale Frage, wo die entscheidenden Spiele überhaupt live zu sehen sind.
Externer Inhalt
FC Bayern: Schlotterbeck als Wunschspieler? Tah muss lachen
Warum Amazon Prime heute keine Spiele zeigt
Amazon besitzt für die Champions League ausschließlich das Erstzugriffsrecht auf ein ausgewähltes Dienstagsspiel pro Woche, in der Regel mit deutscher Beteiligung.
Da der letzte Spieltag der Ligaphase komplett auf den Mittwoch gelegt wurde und alle Partien parallel stattfinden, greift dieses Recht nicht. Entsprechend liegen die Übertragungen vollständig bei DAZN.
Nach Abschluss der Ligaphase richtet sich der Blick bereits nach vorne. Die Auslosung der Playoff-Runde erfolgt am Freitag am UEFA-Sitz in Nyon. Dort wird entschieden, welche Teams um den Einzug ins Achtelfinale kämpfen. Die K.o.-Phase startet dann am 17. Februar.