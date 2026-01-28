Paul Wanner entschied sich gegen eine Zukunft beim FC Bayern und für einen dauerhaften Wechsel zur PSV Eindhoven. Vor dem Duell mit seinem Ex-Klub zeigt sich, dass die Entscheidung für den Youngster richtig war. von Thomas Kreidemeier Wenn am Mittwoch der FC Bayern München beim PSV Eindhoven zu Gast ist (ab 21:00 Uhr im Liveticker), werden viele Augen auf einem bekannten Gesicht des Rekordmeisters ruhen: Paul Wanner. Mit 13 Jahren war er an den Bayern-Campus gekommen, mit 16 debütierte er bei den Profis. Nach Leihen zum SV Elversberg und 1. FC Heidenheim, wo Wanner Spielpraxis sammelte, kehrte er nach der vergangenen Saison zum Rekordmeister zurück. Highlights der Champions League: Mittwoch ab 23 Uhr hier im Joyn-Stream schauen Statt einer Fortsetzung seiner Entwicklung in München oder einer weiteren Leihe folgte im Sommer 2025 dann jedoch der dauerhafte Wechsel zum niederländischen Top-Klub. Die Entscheidung des Spielers dürfte die Verantwortlichen an der Isar durchaus überrascht haben. "Es kommt auf die Spieler an, die besser werden wollen, die sich Herausforderungen stellen wollen", kommentierte Sportvorstand Max Eberl den Wanner-Abschied. Und weiter: "In der Offensive sind wir relativ dünn und das kann jeder sehen. Und wenn man dann nicht daran glaubt, dann muss man halt auch eine Entscheidung treffen. Und wir wollen an Spieler glauben. Wir wollen mit Spielern arbeiten, die Bock darauf haben, Bayern-Spieler zu werden. Und da gehören halt Schritte dazu", so Eberl weiter. Wanner hat seine Perspektive beim FCB offenbar anders eingeschätzt.

Paul Wanner mit schwierigem Start bei PSV Eindhoven 15 Millionen Euro an Ablöse bekam der FC Bayern für Wanner aus Eindhoven. In München ließ man sich zudem eine Rückkaufoption im Vertrag verankern. Doch das Ausnahmetalent erlebte einen bitteren Start im Nachbarland. Durch eine Bänderverletzung im linken Sprunggelenk verpasste der 20-Jährige große Teile der Saisonvorbereitung. Und das hatte Folgen: Bis Ende November gab es für Wanner nur einen Startelfeinsatz und drei Kurzeinsätze. Auch PSV-Coach Peter Bosz zeigte sich enttäuscht: "Es läuft sicherlich langsamer, als er gehofft hatte", betonte der Niederländer gegenüber dem Sender "NOS". Wanners Karriere war zunächst ins Stocken geraten. Doch Bosz betonte immer wieder, er wolle einem so jungen Spieler nach dem Wechsel Zeit geben.

Paul Wanner: Wende bei PSV Eindhoven im Dezember Nach fünf Ligaspielen ganz ohne Einsatz war es dann am 30. November so weit: Eine Chance, sich zu beweisen, mit dem Startelf-Einsatz gegen den FC Volendam. Wanner wusste - defensiver als gewohnt im zentralen Mittelfeld eingesetzt - zu überzeugen. "Ich fühle mich wohl und merke, dass ich auf diesem Niveau ankomme", erklärte Wanner nach der Partie.

Seitdem stand der Youngster nur einmal nicht in der Startelf und feierte am 16. Dezember seine Torprämiere im Pokalspiel gegen Drittligist GVVV Veenendaal. Wanner genießt das Vertrauen des Trainers auch in großen Spielen und durfte etwa auch in der Champions League gegen Atletico Madrid von Beginn an ran. Die Umstellung auf die neue Position kommt dem Deutsch-Österreicher sogar gelegen: "Mir gefällt die Sechser-Position. Ich habe dort sehr viele Ball-Aktionen, das kommt mir zugute. Mit dem Ball am Fuß habe ich meine Stärken. Es schadet sicher nicht, wenn ich mehrere Positionen spielen kann."

Paul Wanner bei PSV Eindhoven: Trainer und Presse sind begeistert Auch nach der Winterpause darf Wanner spielen. Gleich im ersten Spiel gegen Excelsior Rotterdam traf er und wurde von den Medien bejubelt. "Paul Wanner präsentierte sich bei PSV in hervorragender Form und entwickelte sich zusammen mit Joey Veerman zu einer der treibenden Kräfte des Teams", schrieb das "Eindhoven Dagblad". Für "Voetbal International" war Wanner sogar Spieler des 18. Spieltags und Trainer Bosz beeindruckte vor allem die Variabilität des Youngsters: "Als Sech­ser muss man abso­lute Sicher­heit aus­strah­len. Man darf dort so gut wie nie den Ball ver­lie­ren. Am besten nie. Er hat einen fan­ta­sti­schen Job gemacht." Auch gegen Fortuna Sittard war Wanner der entscheidende Mann. Mit seinem Tor in der 8. Minute leitete er den Sieg ein und wurde zum "Star of the Match" gekürt.

Paul Wanner vor Duell mit Ex-Klub: "Wir wollen die Bayern ärgern" Wanners Entwicklung zum Leistungsträger innerhalb weniger Wochen bei den Eindhovenern ist bemerkenswert. Das nächste Highlight steht nun mit dem Wiedersehen mit dem FC Bayern unmittelbar bevor. Mit den Münchnern verbindet er vor allem positive Erinnerungen und freut sich auf das Wiedersehen: "Es wird kein alltägliches Spiel: Ich werde Teamkollegen, bekannte Gesichter wiedersehen", so der Deutsche im "Sport Bild"-Interview. In Bezug auf den Eberl-Vorwurf der Mutlosigkeit schoss Wanner nicht etwa zurück, sondern zeigte sich demütig: "Es gibt im Fußballgeschäft immer mal verschiedene Meinungen, das gehört dazu. Ich bin froh, dass ich hier bin. Es gibt kein böses Blut, es ist alles in Ordnung. Den Bayern bin ich sehr dankbar, weil ich dort viel lernen konnte und tolle Erfahrungen gemacht habe."

