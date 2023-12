CL-Achtelfinale: Prime Video startet mit RB gegen Real

Anzeige

Der Streamingdienst Prime Video des Onlineversandhändlers Amazon zeigt im Achtelfinale der Champions League jeden der drei deutschen Klubs einmal live. Den Auftakt macht am 13. Februar das Hinspiel zwischen RB Leipzig und Real Madrid. Es folgen das Gastspiel von Borussia Dortmund bei der PSV Eindhoven (20. Februar) und das Rückspiel des FC Bayern München gegen Lazio Rom (5. März).

Die Auswahl fiel allerdings nicht schwer: Prime Video darf an jedem Dienstag ein Spiel exklusiv übertragen, an allen drei Tagen ist jeweils ein deutscher Verein aktiv. Noch offen ist, welche Partie am 12. März gezeigt wird. Hier stehen die Duelle zwischen dem FC Arsenal und dem FC Porto sowie zwischen dem FC Barcelona und der SSC Neapel zur Auswahl.