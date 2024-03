CL: Bayern gegen Arsenal, BVB gegen Atletico

Anzeige

Bayern München und Borussia Dortmund haben in der Champions League die erwartet schweren Gegner erwischt, sind den ganz großen Favoriten aber aus dem Weg gegangen. Der deutsche Fußball-Rekordmeister bekommt es im Viertelfinale mit dem englischen Spitzenreiter FC Arsenal zu tun, der BVB muss sich in der Runde der letzten Acht mit Atletico Madrid auseinandersetzen. Das ergab die Auslosung in Nyon.

Die Hinspiele steigen am 9./10. April, die Rückspiele am 16./17. April. Die Bayern und Dortmund treten jeweils zuerst auswärts an. Rekordsieger Real Madrid bekommt es mit Titelverteidiger Manchester City zu tun, Paris St. Germain mit dem FC Barcelona.

Ein deutsches Duell ist wie 2013 zwischen den Bayern und dem BVB erst im Finale möglich: Sollten die Münchner weiterkommen, träfen sie im Halbfinale auf den Sieger des Duells zwischen Real und City. Die Borussia würde in der Vorschlussrunde auf Vorrundengegner PSG oder Barca treffen. Die Halbfinals finden am 30. April/1. Mai und 7./8. Mai statt, das Endspiel steigt am 1. Juni im Londoner Wembley-Stadion.