CL-Halbfinale: FC Bayern macht den Auftakt

Anzeige

Sowohl Bayern München als auch Borussia Dortmund haben im Champions-League-Halbfinale zunächst Heimrecht, den Auftakt werden die Bayern machen: Die Partie des deutschen Fußball-Rekordmeisters gegen Real Madrid findet am Dienstag, 30. April statt. Einen Tag später erwartet der BVB dann Paris St. Germain. Die Terminierungen gab die UEFA am Donnerstag bekannt.

Die Rückspiele finden eine Woche später statt, dann tritt zunächst Dortmund in Paris an. Anpfiff ist jeweils um 21.00 Uhr. Das Finale im Londoner Wembley-Stadion folgt am 1. Juni. Die Halbfinal-Begegnungen in der Übersicht:

Hinspiele:

Dienstag, 30. April, 21.00 Uhr: Bayern München - Real Madrid

Mittwoch, 1. Mai, 21.00 Uhr: Borussia Dortmund - Paris St. Germain

Rückspiele:

Dienstag, 7. Mai, 21.00 Uhr: Paris St. Germain - Borussia Dortmund

Mittwoch, 8. Mai, 21.00 Uhr: Real Madrid - Bayern München