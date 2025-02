Deutsche CL-Duelle terminiert: Bayern empfängt Bayer am 5. März

Das Hinspiel im deutschen Champions-League-Duell zwischen Rekordmeister Bayern München und dem Double-Gewinner Bayer Leverkusen steigt am 5. März. Das geht aus den zeitgenauen Ansetzungen der Achtelfinals hervor, die die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Freitagnachmittag veröffentlichte. Borussia Dortmund empfängt bereits einen Tag zuvor (21.00 Uhr) den OSC Lille.

Nach dem Hinspiel in München (21.00 Uhr) findet das Rückspiel am darauffolgenden Dienstag (21.00 Uhr) in der BayArena in Leverkusen statt. Vorjahresfinalist Dortmund, der wie die Bayern den Umweg über die Play-offs nehmen musste, bestreitet sein Rückspiel einen Tag später am 12. März (18.45 Uhr) in Lille.

Im Viertelfinale trifft der Sieger des deutschen Duells auf Feyenoord Rotterdam oder Inter Mailand. Auf den BVB würde der FC Barcelona mit Trainer Hansi Flick oder Benfica Lissabon warten.