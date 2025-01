Die Aussichten der deutschen Klubs in der Königsklasse

Schon vor dem letzten Spieltag der Champions-League-Ligaphase haben drei Klubs aus der Fußball-Bundesliga das Weiterkommen sicher. Leverkusen, München und Dortmund können nicht mehr ausscheiden. Ziel ist aber weiter der direkte Sprung ins Achtelfinale. Der SID wirft einen Blick auf die Aussichten der deutschen Vereine:

BAYER LEVERKUSEN (8. Platz, 13 Punkte, 13:7 Tore)

Der Double-Gewinner, der am letzten Spieltag am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) auf Sparta Prag trifft, besitzt aus deutscher Sicht die besten Karten auf einen Platz unter den besten acht Teams. Die Werkself weist die beste Tordifferenz aller Mannschaften mit 13 Punkten auf und hat den Achtelfinal-Einzug in der eigenen Hand.

BORUSSIA DORTMUND (14. Platz, 12 Punkte, 19:11 Tore)

Nach der Niederlage beim FC Bologna (1:2) benötigt der BVB im abschließenden Spiel der Ligaphase gegen Schachtar Donezk zwingend einen Sieg - und muss zugleich auf Schützenhilfe im engen Kampf um die letzten verbliebenen Achtelfinal-Plätze hoffen. Bei einem Remis oder einer Niederlage geht es für Dortmund sicher in die Play-offs.

BAYERN MÜNCHEN (15. Platz, 12 Punkte, 17:11 Tore)

Was für den BVB gilt, trifft auch auf den deutschen Rekordmeister zu. Durch die klare Pleite in Rotterdam (0:3) gaben die Münchner dazu eine bessere Tordifferenz aus der Hand, diese dürfte in der Endabrechnung noch wichtig werden. Selbst ein Sieg könnte für die Bayern zu wenig für den Sprung unter die besten acht Teams sein.

VFB STUTTGART (24. Platz, 10 Punkte, 12:13 Tore)

Für das Team von Trainer Sebastian Hoeneß geht es am letzten Spieltag im Duell mit Paris Saint-Germain um alles. Gewinnen die Schwaben, sind sie sicher in den Play-offs. Gelingt keine Überraschung gegen PSG, muss gezittert und auf die Ergebnisse von Manchester City, Dinamo Zagreb und Schachtar Donezk geblickt werden. Sollte das Verfolgertrio nicht gewinnen, würde der VfB auch mit einem Remis oder sogar einer Niederlage weiterkommen.

RB LEIPZIG (30. Platz, 3 Punkte, 8:14 Tore)

Leipzig gelang gegen Sporting Lissabon zwar der erste Champions-League-Sieg dieser Saison (2:1), doch schon vor dem Anpfiff hatten die Sachsen aufgrund der sechs Niederlagen zuvor keine Chance mehr auf das Weiterkommen. Die Partie bei Sturm Graz ist sportlich bedeutungslos.