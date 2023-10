Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 4. Oktober

Anzeige

FUSSBALL: Der deutsche Fußball-Vizemeister Borussia Dortmund hofft in der Champions League im zweiten Anlauf auf den ersten Vorrundensieg. Gegen den italienischen Spitzenklub AC Mailand stehen die Westfalen nach ihrer Auftaktniederlage bei Paris St. Germain bereits unter Druck. Pokalgewinner RB Leipzig empfängt in der Gruppe G Titelverteidiger Manchester City um Stürmerstar Erling Haaland. Beide Partien beginnen um 21.00 Uhr.

VOLLEYBALL: Auf die deutschen Volleyballer wartet auf der Jagd nach einem Ticket zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris beim Qualifikationsturnier in Rio der zweite Härtetest binnen zwei Tagen. Nach dem Duell mit Gastgeber Brasilien als erste Standortbestimmung nach Siegen in den zwei Auftaktspielen misst sich die Mannschaft von Bundestrainer Michal Winiarski ab 18.30 Uhr mit Weltmeister Italien.