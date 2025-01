Doppelpacker Leweling: Nur bei Mario Kart läuft's nicht

Nach seiner historischen Tor-Premiere in der Champions League sah Jamie Leweling noch immer Verbesserungsbedarf - jedoch nicht am Ball. "Jetzt geht's los, zwei Stunden Mario Kart, ich habe Lust", scherzte der Flügelstürmer des VfB Stuttgart nach dem 3:1 (2:0) gegen Slovan Bratislava bei DAZN. Bei der Reise in die Slowakei hatte Leweling tags zuvor mit schlechten Leistungen beim beliebten Videospiel noch für Lacher in der Mannschaft gesorgt, am Dienstag lief es auf dem Platz dafür umso besser.

Mit einem Doppelpack, dem erst zweiten eines Stuttgarters in der Champions League nach Mario Gomez vor über 18 Jahren, führte der Nationalspieler den VfB in Bratislava zum Sieg - und stieß die Tür zu den Play-offs weit auf. "Ich habe mich jetzt nicht so gefreut auf dem Platz, aber innerlich habe ich mich sehr gefreut", sagte Leweling zu seinem etwas verhaltenen Jubel: "Sehr wichtig, dass ich der Mannschaft helfen konnte."

Der 23-Jährige hatte Stuttgart zuletzt zwei Monate lang verletzt gefehlt. Nun sorgte er in seinem erst zweiten Startelfeinsatz seit Oktober dafür, dass der VfB mit zehn Zählern schon vor dem letzten Spieltag die laut eigener Rechnung nötige Punktzahl zum Erreichen der Zwischenrunde auf dem Konto hat - und mit viel Selbstvertrauen in die abschließende Partie gegen Paris Saint-Germain gehen kann.

"Er bringt uns viel Energie, vorne wie hinten", lobte auch Deniz Undav seinen Mitspieler, der nur in einem Aspekt noch ein wenig Übung braucht. "Ich muss mich steigern bei Mario Kart", sagte Leweling mit Nachdruck, "sonst sieht's schlecht aus."