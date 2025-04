Emery baut auf Fans im Villa Park: "Werden uns Energie geben"

Teammanager Unai Emery von Aston Villa baut für ein Comeback gegen Paris-Saint Germain in der Champions League auf die besondere Atmosphäre im Villa Park. "Wenn wir taktisch und individuell gute Dinge auf dem Platz machen, dann werden die Fans uns Energie geben und sehr helfen", sagte Emery vor dem Viertelfinal-Rückspiel in Birmingham am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN), bei dem die Engländer ein 1:3 aus dem Hinspiel wettmachen müssen.

Der Siebte der Premier League hat seit August kein Heimspiel in der Liga oder Königsklasse mehr verloren, die Energie von den Fans sei "immer etwas Positives" für seine Spieler, so Emery. Für eine Überraschung gegen das französische Starensemble nimmt er dabei auch gerne Umwege in Kauf: "Wenn wir in die Verlängerung kommen, fantastisch. Und wenn wir ein Elfmeterschießen bekommen, könnte das auch fantastisch sein."

Er habe "Erfahrung mit Wendungen, egal ob positiv oder negativ", betonte Emery, der im März 2017 seine wohl schmerzhafteste Niederlage als Trainer erlebt hatte - damals noch in Diensten von PSG. Nach einem furiosen 4:0 zu Hause verloren die Franzosen auswärts mit 1:6 beim FC Barcelona. Damaliger Trainer der Katalanen? Luis Enrique, heute Trainer in Paris. Für Emery zählt aber nur die Gegenwart: "Heute ist es etwas anderes. Wir wollen die Geschichte von Aston Villa schreiben."