Erinnerungen an 2005: Alonso freut sich auf Milan

Das Champions-League-Duell mit der AC Mailand weckt bei Bayer Leverkusens Trainer Xabi Alonso besondere Erinnerungen. Als Profi des FC Liverpool feierte er schließlich 2005 im Königsklassen-Finale gegen den einstigen Vorzeigeklub aus Italien nach dem vielleicht denkwürdigsten Comeback in der Geschichte des Wettbewerbs einen der größten Triumphe seiner Laufbahn. Wohl auch deshalb grinste der Spanier bei der Frage nach dem Endspiel.

Es sei "brutal wichtig für meine Karriere gewesen, was in dieser Nacht passiert ist", sagte Alonso mit Blick auf die Partie in Istanbul: "Wir können jetzt nach fast 20 Jahren noch darüber sprechen. Das ist für mich eine sehr schöne Erinnerung."

Gegen Mailand hatte Alonso mit Liverpool zur Pause des Finals bereits mit 0:3 zurückgelegen. Im zweiten Durchgang kamen die Reds auch dank eines Treffers des früheren Mittelfeldspielers aber zurück und gewannen schließlich im Elfmeterschießen. Für Alonso war es der erste von zwei Champions-League-Titeln.

"Leider haben wir zwei Jahre später wieder gegen sie im Finale gespielt und verloren", ergänzte der 42-Jährige jedoch. Im Endspiel 2007 hatte sich Liverpool den Italienern mit 1:2 geschlagen geben müssen.

Obwohl die glorreichen Zeiten schon länger zurückliegen, sei Mailand "ein großer Verein in der Fußballgeschichte", sagte Alonso vor dem Aufeinandertreffen am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) in Leverkusen. Er habe die Entwicklung des Klubs "immer verfolgt". Es sei eine "Ehre für uns, gegen sie zu spielen".