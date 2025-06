Erst Champs Elysées, dann Élysée-Palast: PSG zurück in Paris

Erst die Party auf der Champs Elysées, dann ein Empfang im Élysée-Palast: Die Spieler von Paris Saint-Germain haben ihren Champions-League-Triumph gemeinsam mit zehntausenden Fans und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron gefeiert. In einem Doppeldecker-Bus fuhren die Pariser am frühen Abend über die Prachtstraße im Zentrum der französischen Hauptstadt und präsentierten den Henkelpott.

Dann empfing Macron das Team. Der Präsident verurteilte die Gewalt, die es rund um die Feierlichkeiten in Frankreich gegeben hatte: "Wir werden verfolgen, wir werden bestrafen, wir werden unerbittlich sein." Danach gratulierte er den Spielern.

Seit Mittag hatten die PSG-Anhänger auf das Team um Ousmane Dembélé, der von der UEFA am Sonntag zum Spieler der Königsklassen-Saison gewählt wurde, gewartet. Um 17.30 Uhr erreichte die Mannschaft die Champs Elysées.

Schätzungsweise 100.000 Fans jubelten den Siegern, die alle T-Shirts mit der Aufschrift "25" trugen, mit Rauchbomben, Gesängen, Fahnen zu. "Lasst uns alle zusammen singen", heizte Kapitän Marqiunhos die Party an.

Am späteren Abend folgt noch ein großer Empfang im Prinzenpark.

Am Samstag hatten die Pariser in München gegen Inter Mailand (5:0) in der Königsklasse triumphiert. Die Feierlichkeiten in Frankreich wurden daraufhin von Ausschreitungen und zwei Todesfällen überschattet: In Paris kam ein Mann ums Leben und nach Zusammenstößen mit der Polizei gab es in der französischen Hauptstadt 491 Festnahmen, wie das Innenministerium mitteilte.