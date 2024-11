Ex-Bayer Tillman führt PSV zum Sieg - Bratislava noch punktlos

Der ehemalige Bayern-Spieler Malik Tillman hat der PSV Eindhoven in der Champions League zum ersten Erfolg verholfen. Der gebürtige Nürnberger, der aus der Jugend des deutschen Fußball-Rekordmeisters stammt und bis 2022 für die Münchner spielte, war beim 4:0 (2:0) gegen den FC Girona an drei Treffern beteiligt. Der slowakische Klub Slovan Bratislava wartet nach dem 1:4 (1:2) gegen Dinamo Zagreb dagegen weiter auf den ersten Sieg in der Königsklasse seit 32 Jahren.