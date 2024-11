FC Bayern: Abschlusstraining mit Pavlovic

Bayern München darf auf eine baldige Rückkehr von Fußball-Nationalspieler Aleksandar Pavlovic hoffen. Der 20-Jährige nahm am Montag auch am Abschlusstraining für das Champions-League-Spiel gegen Paris Saint-Germain am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) teil, Pavlovic sprühte dabei vor guter Laune.

Wann der Mittelfeldspieler wieder einsatzfähig sein wird, ist allerdings offen. Nach seiner Schlüsselbein-Operation wegen seiner Verletzung aus dem Bundesliga-Spiel gegen den VfB Stuttgart sei bei Zweikämpfen Vorsicht geboten, hatte Trainer Vincent Kompany zuletzt betont. Pavlovic hatte bereits am vergangenen Montag erstmals wieder Teile des Teamtrainings absolviert.

Auch die zuletzt leicht angeschlagenen Manuel Neuer und Mathys Tel waren am Montagnachmittag bei schönstem Herbstwetter in München dabei. Die Bayern stehen in der Königsklasse nach zwei Siegen und zwei Niederlagen unter Zugzwang.

"Es wird schwer, weil Paris eine gute Mannschaft hat und weil es Champions League ist", sagte Joshua Kimmich, "das sind immer besondere Spiele. Wir müssen auf dem höchsten Level sein."