Der FC Bayern München hat am siebten Spieltag der Champions League nach enttäuschender Leistung mit 0:3 (0:2) bei Feyenoord Rotterdam verloren. ran zeigt die Noten der Bayern-Stars in der Einzelkritik. Für den FC Bayern München läuft es in der Champions League auswärts weiterhin nicht wunschgemäß. Am siebten Spieltag kassierte die Elf von Coach Vincent Kompany nach enttäuschender Vorstellung eine 0:3 (0:2)-Niederlage bei Feyenoord Rotterdam und muss um den direkten Einzug ins Achtelfinale bangen. Die Münchner liegen nach sieben von acht Partien auf Rang 15. Ein Ausscheiden ist aber nicht mehr möglich. Es war bereits die dritte Auswärtspleite in der Königsklasse in der laufenden Saison. ran zeigt die Noten der Bayern-Stars in der Einzelkritik.

Manuel Neuer Kein Tor geht auf seine Kappe. Beim Gegentreffer zum 0:1 ist Neuer chancenlos, weil der Torschütze Santiago Giminez aus kurzer Distanz zum Abschluss kommt. Auch den stark geschossenen Elfmeter kann er nicht halten. Und beim 0:3 taucht der Torschütze alleine vor ihm auf. ran-Note: 3

Konrad Laimer Der als Rechtsverteidiger agierende Laimer versucht, mit seinen tiefen Läufen und Dribblings das Offensivspiel anzukurbeln. Dabei vernachlässigt er vielfach die Defensivarbeit: Das 0:1 wird über seine Seite eingeleitet. Zudem unterlaufen ihm viele Fehlpässe. Zur Halbzeit wird er ausgewechselt. ran-Note: 5

Dayot Upamecano Der Innenverteidiger ist zur Stelle, um nach einem Davies-Fehler den ersten Torschuss von Rotterdam abzublocken. Danach allerdings unterlaufen auch ihm vermehrt Flüchtigkeitsfehler. Teilweise rückt er zu weit auf, sodass hinter ihm viel Platz entsteht. Beim Gegentor zum 0:3 agiert er zu halbherzig. ran-Note: 5

Min-Jae Kim In den ersten Minuten schien es noch so, als wäre Kim sehr wachsam und hätte einen guten Spielüberblick. Beim Gegentreffer zum 0:1 verschätzt er sich allerdings böse. Es ist nicht das erste Mal, dass dem Südkoreaner solche Fehler unterlaufen. Nach 62 Minuten wird er ausgewechselt. ran-Note: 5

Alphonso Davies Der Linksverteidiger verdaddelt in der neunten Minute leichtsinnig den Ball und hat Glück, dass dies nicht mit einem Gegentor bestraft wird. Danach versucht er, im Zusammenspiel mit Coman Tempo über die linke Seite einzubringen. Allerdings bleibt er glücklos. Kurz vor der Halbzeit wird er verletzt ausgewechselt. ran-Note: 4

Joshua Kimmich Kimmich ist bemüht, das Spiel des FC Bayern zu ordnen, bringt seine Pässe meist sicher zum Nebenspieler und hat auch einige gute Ideen. Nur an der Umsetzung hapert es. In der zweiten Halbzeit geht er teilweise auf die Flügel, spielt dadurch in der 60. Minute eine starke Flanke auf Musiala. ran-Note: 4

Leon Goretzka Mit seinen zwei Treffern war Goretzka beim 3:2 gegen Wolfsburg der Mann des Spiels. Nun steht der Mittelfeldspieler erneut in der Startelf. In der 23. Minute versucht er einen ungefährlichen Kopfball. Insgesamt läuft das Spiel größtenteils an ihm vorbei. Mitte der zweiten Halbzeit klärt er immerhin einen Konter sauber. Beim Gegentor zum 0:3 sieht er aber nicht gut aus. ran-Note: 5

Michael Olise Der rechte Flügelspieler findet über weite Strecken der ersten Halbzeit gegen die Hintermannschaft von Rotterdam kein Durchkommen. Umso stärker allerdings, wie er in der 42. Minute eine Großchance für Kane einleitet. Leider kommen nicht viele gute Aktionen hinzu. ran-Note: 5

Jamal Musiala Musiala kehrt anstelle für Leroy Sane in die Startelf zurück. Er findet erst schwer in die Partie, steigert sich aber. Sein Abschluss in der 31. Minute landet weit neben dem Tor. Dafür spielt er eine starke Vorlage auf Coman, hat auch einige starke Dribblings. Sein Kopfball aus kurzer Distanz in der 60. Minute klärt der Torwart stark. ran-Note: 3

Kingsley Coman Die meisten Angriffe der ersten Halbzeit laufen über seine Seite. Nach 27 Minuten versucht er einen Abschluss, doch der flache Schuss ist für den Torwart kein Problem. Sechs Minuten später wird er stark von Musiala in den Strafraum geschickt, kann die Chance aber erneut nicht nutzen. In der zweiten Halbzeit setzt er weniger Impulse, wird nach 61 Minuten ausgewechselt. ran-Note: 4

Harry Kane Über 42 Minuten ist Kane kaum zu sehen, dann bekommt er eine 100-prozentige Torchance, scheitert allerdings aus wenigen Metern am Torwart. In der kompletten ersten Halbzeit hat er nur neun Ballkontakte. In der zweiten Halbzeit kommt er häufiger zum Abschluss, bleibt allerdings glücklos, spielt dafür eine starke Flanke auf Sane. ran-Note: 5

Raphael Guerreiro Was für ein misslungener Start: Guerreiro kommt kurz vor der Halbzeit für den verletzten Davies in die Partie und übernimmt die Rolle des Linksverteidigers. Wenige Augenblicke später verursacht er den Elfmeter für Rotterdam. In der zweiten Halbzeit gelingt es ihm nicht, das Offensivspiel zu beleben. Dafür hebt er beim Gegentor zum 0:3 das Abseits auf. ran-Note: 5

Leroy Sane Der Flügelspieler kommt zur Halbzeit für Laimer in die Partie. Er soll die Offensive beleben, fällt aber vorwiegend durch sein ungenaues Passspiel auf. Auch seine Dribblings verfangen sich meist. In der 70. Minute landet sein Kopfball am Pfosten. ran-Note: 4

Serge Gnabry Nach 62 Minuten eingewechselt, wird sein erster Abschluss abgeblockt. Danach fügt er sich in das ideenlose Offensivspiel des FC Bayern ein, ohne jegliche Impulse zu setzen. ran-Note: 4

Aleksandar Pavlovic Der Mittelfeldspieler kommt für den schwachen Verteidiger Kim in die Partie. Er agiert sehr motiviert und ist um ein bisschen Kreativität im Offensivspiel bemüht. Gelingen tut ihm allerdings wenig. ran-Note: 4