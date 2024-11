FC Bayern: Boey wieder im Mannschaftstraining

Sacha Boey steht bei Bayern München vor seiner Rückkehr. Der 24 Jahre alte Verteidiger absolvierte nach wochenlanger Verletzungspause am Montag erstmals wieder Teile des Mannschaftstrainings beim deutschen Rekordmeister, der am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) in der Champions League gegen Benfica Lissabon spielt. Boey hatte sich Mitte September einen Meniskusriss im linken Knie zugezogen.