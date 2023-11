Anzeige

Vor dem Duell zwischen dem FC Bayern München und Galatasaray in der Champions League sorgen Fans der Gäste für Chaos am Marienplatz. Es kam bereits zu Sperrungen.

Feuerwehr- und Polizeieinsatz am Marienplatz in München! Tausende Fans von Galatasaray hatten sich bereits Stunden vor dem Spiel ihres Teams beim FC Bayern am Münchner Rathaus versammelt.

Dort sorgten sie nach Informationen von ran zwischenzeitlich sogar für eine Sperrung des Gleises. Am U-Bahnhof wurde offenbar der Feueralarm ausgelöst, mittlerweile hat sich die Situation beruhigt.

Der FC Bayern erwartet am Abend weitaus mehr als die 5.000 offiziell zugelassenen türkischen Auswärtsfans in der Allianz Arena. Laut dem türkischen Ableger von "CNN" sollen rund 15.000 Fans Karten für das Spiel erworben haben.

Im Vorfeld hatte der Rekordmeister bereits explizit darauf hingewiesen, dass die Gäste ausschließlich im Gästebereich Fankleidung tragen dürfen. Außerhalb dieser Zone kann ihnen der Zutritt zur Arena verwehrt bleiben. Die Münchner verweisen dabei auf Sicherheitsreglements der UEFA.