FC Bayern: Kompany zündet bei Kane "kleine Nebelkerze"

Bayern Münchens Torjäger Harry Kane hat vor dem Play-off-Rückspiel der Champions League gegen Celtic Glasgow im Abschlusstraining gefehlt. Ob der 31 Jahre alte Angreifer bei der Partie am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) wieder zur Verfügung steht, ließ Trainer Vincent Kompany offen. Das werde man "morgen sehen". Er habe eine "kleine Nebelkerze gezündet".

Kompanys Aussagen zuvor deuteten allerdings darauf hin, dass Kane spielen kann. "Er hat nichts Schlimmes. Wir haben wenig Zeit zum Erholen, manchmal brauchst du den Tag extra." Am Rande des Trainings hieß es, dass der Engländer beim Bundesliga-Gipfeltreffen in Leverkusen (0:0) einen Schlag abbekommen habe und im Training vorrangig aus Gründen der Belastungssteuerung fehle.

Alphonso Davies nach einem Muskelfaserriss und Joao Palhinha nach einem grippalen Infekt sind auch wieder zurück. Beide waren beim Abschlusstraining am Montag dabei. Damit muss Kompany nur noch auf Ersatztorwart Daniel Peretz (Nierenquetschung) verzichten. Das Hinspiel in Schottland hatten die Münchner 2:1 gewonnen.

Für die Bayern spricht gegen Celtic auch die Statistik. In den vergangenen 13 K.o.-Runden der Champions League sind sie jeweils weitergekommen, wenn sie das Hinspiel gewonnen haben. Das letzte Mal schieden die Münchner in der Saison 2010/11 aufgrund der Auswärtstorregel im Achtelfinale gegen Inter Mailand aus (Hinspiel: 1:0, Rückspiel: 2:3). Zudem sind die Bayern seit 20 Heimspielen in der Königsklasse ungeschlagen (16 Siege, vier Unentschieden).