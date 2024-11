FC Bayern mit zwei Änderungen gegen PSG

Bayern-Trainer Vincent Kompany nimmt im Champions-League-Spiel gegen Paris Saint-Germain zwei Änderungen an seiner Startelf vor. Im Vergleich zum Bundesligaspiel der Münchner gegen den FC Augsburg (3:0) am vergangenen Freitag setzt der Belgier rechts in der Verteidigung auf Konrad Laimer anstelle von Raphael Guerreiro, zudem ersetzt Leroy Sane auf dem rechten Flügel Michael Olise.