Nach der ersten Saison-Niederlage des FC Bayern München hagelt es Kritik des TV-Experten Dietmar Hamann an Star-Stürmer Harry Kane.

Am zweiten Spieltag der Ligaphase in der Champions League hat der FC Bayern München die erste Saison-Niederlage kassiert.

Der deutsche Rekordmeister unterlag dem englischen Premier-League-Klub Aston Villa mit 0:1 (0:0). Nach der Pleite von Birmingham gab es kritische Worte, unter anderem vom "Sky"-Experten Dietmar Hamann.

Der frühere FCB-Profi fand vor allem zu Stürmer Harry Kane deutliche Worte. "Auch Harry Kane hat in Birmingham – neben der Niederlage – einen persönlich ernüchternden Abend erlebt. Ich habe schon nach der EM im Sommer gesagt, dass er den Beweis noch schuldig ist, die 100 Millionen wert zu sein – auch wenn er letztes Jahr über 30 Tore geschossen hat", argumentierte Hamann in seiner "Sky"-Kolumne.

"Er wurde nicht geholt, um gegen Darmstadt einen Hattrick zu erzielen. Er wurde geholt, um gegen Leverkusen und Aston Villa ein Tor zu machen und im Viertelfinale der Champions League zu treffen. Das hat er bislang nicht getan. Ich bleibe beim Stürmerstar aber weiter skeptisch", erklärte Hamann.

Vor der Münchner Niederlage in Birmingham war Kane schon zuletzt beim 1:1-Unentschieden im Bundesliga-Topspiel gegen Meister Bayer Leverkusen nicht sonderlich gut in der Partie. Erstmals in seiner Bundesliga-Karriere blieb der Engländer dabei ohne Torschuss in einer Begegnung.