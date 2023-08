Anzeige

Harry Kane gilt bereits seit geraumer Zeit als möglicher Neuzugang für den FC Bayern München. Nach dem Champions-League-Aus von Tottenham Hotspur gegen die AC Mailand äußert sich Liverpool-Legende Jamie Carragher zur Thematik.

Liverpool-Legende Jamie Carragher glaubt nicht an einen Wechsel von Stürmerstar Harry Kane zum FC Bayern München.

Im Rahmen der Champions-League-Übertragung am Mittwochabend erklärte der Experte von "CBS", er rechne damit, dass der Angreifer von Tottenham Hotspur einen Verbleib in der Premier League bevorzuge - was jedoch nicht an der mangelnden Attraktivität der Bundesliga liege.

"Er will den Premier-League-Rekord. Wenn er bis zum Ende seiner Karriere in der Premier League bleibt, wird er der beste Torschütze der Geschichte sein, der je in der Premier League gespielt hat. Und das ist etwas Spezielles", meint Carragher.