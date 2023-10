Anzeige

Mit Noussair Mazraoui, aber ohne Manuel Neuer hat der FC Bayern seine Auswärtsreise zum Champions-League-Spiel bei Galatasaray Istanbul angetreten.

Noussair Mazraoui steht nach muskulären Problemen wieder im Kader des FC Bayern München für das Auswärtsspiel in der Champions League am Dienstag (18:45 Uhr) bei Galatasaray Istanbul.

Der Marokkaner, der zuletzt mit seinen Pro-Palästina-Posts für Aufruhr gesorgt hatte, fehlte zuletzt beim Gastspiel in Mainz. Allerdings absolvierte er bereits das Abschlusstraining vor dem Istanbul-Spiel in München wieder komplett.

Manuel Neuer hingegen tritt die Reise in die Türkei nicht mit an, obwohl auch er am Abschlusstraining teilnahm. Der Kapitän soll am Samstag gegen Darmstadt 98 sein Comeback feiern. Für Serge Gnabry (Unterarmbruch) kommt die Begegnung in Istanbul ohnehin noch zu früh, er fällt zunächst weiter aus.

Verzichten muss Trainer Thomas Tuchel zudem derzeit auf Abwehrchef Dayot Upamecano, Nationalspieler Leon Goretzka und Neuzugang Raphael Guerreiro.

Sportdirektor Christoph Freund flog zudem nicht, wie sonst üblich, gemeinsam mit der Mannschaft, sondern wird nach "Bild"-Informationen am Montagabend von Frankfurt aus nachfliegen. In der Main-Metropole nimmt er an einer Tagung der DFL teil.