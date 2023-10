Anzeige

Der Gewinn der Champions League im Sommer 2013 gehört zu den größten Erfolgen in der Vereinsgeschichte des FC Bayern. Jetzt, etwas mehr als zehn Jahre später, veröffentlicht Amazon eine Doku über den Erfolg des deutschen Rekordmeisters.

Bei der offiziellen Premiere im "Filmtheater Sendlinger Tor" war neben Ehrenpräsident Uli Hoeneß auch Bayern-Legende Arjen Robben, der Torschütze des Siegtreffers, zugegen und sprach über den Titelgewinn.

Angesprochen darauf, ob er beim Finale gegen Dortmund (2:1) auch noch das ein Jahr zuvor verlorene "Finale dahoam" im Kopf hatte, antwortete der Niederländer: "Nein. An dem Abend blendet man sowas aus."

Vielmehr sei ihm ein anderer Tag in Erinnerung geblieben: "Es war der erste Tag, in Trentino, da sind wir erstmals nach dem 'Finale dahoam' wieder zusammengekommen, da haben wir gespürt, jetzt geht‘s richtig los. Diesen Erfolg hat man da schon gespürt. Da hat alles angefangen, dann haben wir nicht mehr losgelassen und eine besondere Saison gespielt."

Am Ende des Tages müsse man, wenn man erfolgreich sein wolle, als Mannschaft zusammenbleiben, so Robben: "Für mich persönlich ist das mit das Schönste, dass ich Teil einer so tollen Gruppe war. Auf dem Feld und außerhalb", so der 39-Jährige weiter.