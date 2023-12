Anzeige

Bayern München reist ohne Ersatztorhüter Sven Ulreich zum letzten Gruppenspiel in der Champions League am Dienstag bei Manchester United (21.00 Uhr/Prime Video). Der erste Vertreter von Manuel Neuer laboriert nach Angaben des deutschen Rekordmeisters an einer Kapselverletzung im rechten Sprunggelenk. Auf der Bank wird damit der Israeli Daniel Peretz sitzen.