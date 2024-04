FC Bayern siegt gegen FC Arsenal: Die Stimmen zu Münchens Halbfinal-Einzug in der Champions League

Tuchel hatte jedoch ein Sonderlob für Konrad Laimer übrig: "Konni hat an Ödegaard geklebt und war sehr fokussiert."

Besonders stolz sei er über die Mannschaftsleistung. "Wir haben das im Block verteidigt", resümierte Tuchel, dem klar war, dass es nur über die Teamleistung geht, weil es bei Arsenal ebenfalls so sei.

"Dieser Schritt bedeutet sehr viel", sagte Bayern-Trainer Thomas Tuchel bei "DAZN" über den Einzug in das Halbfinale der Champions League. "Das hat schon Spaß gemacht."

Das Wichtigste in Kürze

Auch Manuel Neuer, der nun mit 58 Spielen ohne Gegentor den Rekord in der Champions League hält, sprach von einer "sehr guten Leistung".

"Es hört sich auch gut an", sagte Neuer über den Halbfinal-Einzug. "Wir haben wenig zugelassen und die Disziplin, die wir an den Tag gelegt haben, war entscheidend."

"Es sind besondere Abende in der Allianz Arena und man sieht, wozu wir im Stande sind", lobte Neuer das Publikum. "Heute war wieder so ein Abend, an dem wir die Fans gebraucht haben."

Nun stehen sowohl die Bayern als auch der BVB im Champions-League-Halbfinale. Gegen eine Neuauflage des Finals von 2013 im Wembley hätte Neuer jedenfalls nichts: "Wir müssen beide unsere Hausaufgaben noch machen, aber klar, hört sich das gut an."