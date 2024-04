FC Bayern: Tuchel verzichtet auf Müller

Anzeige

Thomas Tuchel verzichtet im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League mit dem FC Bayern gegen den FC Arsenal (21.00 Uhr/DAZN) erneut auf Routinier Thomas Müller. Der Ur-Münchner, der vor seinem 150. Einsatz in der Königsklasse steht, sitzt gegen die Gunners zunächst auf der Bank. Den Platz des verletzten Serge Gnabry in der Offensive nimmt stattdessen Tuchels Lieblingsschüler Raphael Guerreiro ein.

Der einzige weitere neue Spieler im Vergleich zum 2:2 im Hinspiel in London ist Noussair Mazraoui, der den gesperrten Alphonso Davies auf der linken Abwehrseite hinter Guerreiro ersetzt. Kapitän Manuel Neuer und Leroy Sane, die am Wochenende gegen den 1. FC Köln (2:0) nicht im Einsatz waren, stehen wie erwartet in der Startelf.

Die Bayern streben ihr erstes Halbfinale seit dem Triple 2020 an und sind statistisch betrachtet im Vorteil: Nach einem Remis auswärts im Hinspiel kamen sie im Europacup bislang in 22 von 25 Fällen weiter. Arsenal stand zuletzt 2009 in der Vorschlussrunde der Königsklasse. - Die Münchner Aufstellung:

Neuer - Kimmich, de Ligt, Dier, Mazraoui - Goretzka, Laimer - Sane, Musiala, Guerreiro - Kane. - Trainer: Tuchel