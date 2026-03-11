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Champions League

FC Bayern vs. Atalanta Bergamo live: Champions League im TV, Livestream und im Ticker

  • Aktualisiert: 16.03.2026
  • 08:50 Uhr

Im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League empfängt der FC Bayern Atalanta Bergamo. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Der FC Bayern steht nach dem 6:1-Sieg im Achtelfinal-Hinspiel gegen Atalanta Bergamo mit mehr als eineinhalb Beinen im Viertelfinale der Champions League.

Im Rückspiel geht es für den deutschen Rekordmeister also wohl nur darum, die nächste Runde möglichst verletzungsfrei zu erreichen. Oder gelingt den Italienern das große Wunder?

Sportvorstand Max Eberl war aufgrund der Leistung des Teams natürlich voll des Lobes. Trotzdem forderte er nach der Partie, dass die Spannung hochgehalten wird: "Wir wollten in der Phase jetzt in Form sein. Wir wollten das, was wir uns vorbereitet haben, ein Stück weit veredeln. Jetzt haben wir es im Hinspiel getan, die Ausgangslage ist sehr, sehr gut."

"Ich bin eben keiner – manche sagen Understatement – aber am langen Ende: Ich bin Sportler und Fußball muss gespielt werden", so der 52-Jährige weiter.

ran zeigt alle wichtigen Informationen für das Achtelfinal-Rückspiel am Mittwochabend.

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FC Bayern München vs. Atalanta Bergamo live im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Champions-League-Spiel statt?

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Champions-League-Spiel live: Läuft FC Bayern München gegen Atalanta Bergamo im Free-TV?

Nein. Die Partie zwischen dem FC Bayern und Atalanta Bergamo wird nicht im Free-TV übertragen.

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FC Bayern - Atalanta Bergamo live: Wo läuft das Match im Pay-TV?

DAZN überträgt das Rückspiel aus München. Die Partie wird kostenpflichtig auf dem linearen Sender DAZN 1 gezeigt.

Champions League im Livestream: Kann ich Bayern vs. Bergamo sehen?

Einen kostenlosen Livestream gibt es nicht. Für zahlende DAZN-Kunden ist das Champions-League-Spiel im Stream über die App oder die Web-Adresse abrufbar.

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FC Bayern vs. Bergamo live: Wo gibt's einen Ticker zum Champions-League-Achtelfinale?

Einen Ticker zu Bayern München vs. Atalanta Bergamo gibt es wie gewohnt auf ran.de.

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FC Bayern vs. Atalanta Bergamo live: Alle Infos zur Übertragung des Champions-League-Spiels

  • Begegnung: FC Bayern vs. Atalanta Bergamo
  • Datum und Uhrzeit: 18. März 2026; 21:00 Uhr
  • Trainer: Vincent Kompany (FC Bayern München), Raffaele Palladino (Atalanta Bergamo)
  • Free-TV: -
  • Pay-TV: DAZN
  • Livestream: DAZN
  • Liveticker: ran.de
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