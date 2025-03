Vor dem Duell zwischen dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen in der Champions League gibt es Neuigkeiten rund um die verletzten Stars der beiden Klubs.

Bayer Leverkusen kann im Champions-League-Duell mit Fußball-Rekordmeister Bayern München wieder auf den zuletzt angeschlagenen Stammverteidiger Edmond Tapsoba setzen. Der 26-Jährige absolvierte am Dienstag das Abschlusstraining des Double-Gewinners in Leverkusen. Nationalspieler Robert Andrich fällt Medienberichten zufolge hingegen krankheitsbedingt für das Achtelfinal-Hinspiel in München am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) aus.

Tapsoba hatte im Bundesliga-Topspiel am Samstag bei Eintracht Frankfurt (4:1) aufgrund von Oberschenkelproblemen gefehlt. "Wir wollten kein Risiko eingehen", sagte Bayer-Trainer Xabi Alonso.

Die Bayern müssen dagegen weiter auf Aleksandar Pavlovic verzichten.

"Er hat mit einer Erkrankung zu kämpfen, aber wir hoffen auf eine baldige Rückkehr", erklärte Coach Vincent Kompany während der Pressekonferenz am Dienstag.

Dagegen steht Sacha Boey wieder zur Verfügung. Auch Dayot Upamecano, der beim Spiel gegen den VfB Stuttgart wegen Rückenschmerzen die vollen 90 Minuten auf der Ersatzbank verbrachte, dürfte einsatzfähig sein.

Die erfreulichste Neuigkeit für den Rekordmeister ist jedoch die mögliche Rückkehr von Joshua Kimmich. Der 30-jährige Mittelfeldakteur war am Dienstag beim abschließenden Training dabei. "Für ein solches Match bist du immer zu 100 Prozent bereit, da gibt’s keine zwei Meinungen", betonte Kompany.

Kimmich hatte sich im Ligaspiel gegen Frankfurt (4:0) wegen einer Sehnenreizung im Oberschenkel auswechseln lassen müssen und war beim 3:1 in Stuttgart nicht dabei gewesen.