Im Halbfinal-Hinspiel der Champions League empfängt der FC Bayern München Real Madrid. Wer überträgt live im TV und Livestream und wo gibt es einen Liveticker?

FC Bayern verpasst Sieg gegen Real

Bayern München muss um den Einzug ins Finale der Champions League bangen. Der deutsche Fußball-Rekordmeister kam im Halbfinal-Hinspiel gegen Rekordsieger Real Madrid nicht über ein 2:2 (0:1) hinaus.

Leroy Sane (53.) und Harry Kane (57., Foulelfmeter) erzielten die Treffer für die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel. Vinicius Junior (24./83., Foulelfmeter) war zweimal für die Königlichen erfolgreich. Das Rückspiel findet am 8. Mai in Madrid statt, das Finale steigt am 1. Juni in London.

Auch interessant: FC Bayern muss diesen Star von Real Madrid verpflichten - ein Kommentar