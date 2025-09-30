Fink warnt Bayern vor "hitzigen" Zyprern

Zypern-Experte Thorsten Fink warnt den FC Bayern davor, das Champions-League-Spiel beim Pafos FC auf die leichte Schulter zu nehmen. Den deutschen Fußball-Rekordmeister erwarte in Limassol (21.00 Uhr/Prime Video) ein "hitziges Spiel", sagte der frühere Münchner auf der Vereinshomepage und betonte: "Die Fans dort sind heißblütig."

Fink saß auf der Sonneninsel einst auf der Bank von APOEL Nikosia und weiß: "Für einen Verein aus so einem kleinen Land ist es schon etwas ganz Besonderes, es in die Champions League geschafft zu haben." Entsprechend groß sei die Vorfreude bei den Anhängern auf das erste "Heimspiel" im etwa eine Autostunde von Pafos entfernten Alphamega Stadion.

Trotzdem: "Aufgrund der individuellen Qualität muss Bayern das Spiel gewinnen." Trainer Vincent Kompany werde seine Mannschaft zu diesem Zweck "genauso professionell vorbereiten wie vor dem ersten Saisonspiel gegen Chelsea", meinte Fink, der mittlerweile beim belgischen Erstligisten KRC Genk arbeitet.

Gegen die Blues hatten sich die Münchner zum Auftakt der Ligaphase 3:1 durchgesetzt. Fink (57) ist "hundertprozentig sicher", dass sein Ex-Klub es diesmal unter die besten acht Teams der Vorrunde schaffen wird.