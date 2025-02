Gegen Real: Haaland und De Bruyne bei City auf der Bank

Pep Guardiola verzichtet im bislang wichtigsten Saisonspiel von Manchester City auf seinen Starangreifer Erling Haaland und Mittelfeldregisseur Kevin De Bruyne. Der Norweger Haaland sitzt beim Play-off-Rückspiel bei Real Madrid am Mittwochabend (21.00 Uhr/DAZN) zunächst auf der Bank, an seiner Stelle stürmt der im Winter von Eintracht Frankfurt verpflichtete Ägypter Omar Marmoush. City-Teammanager Guardiola berief zudem Ilkay Gündogan in die Startelf.