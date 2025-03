Gnabry fordert Verbesserungen im Pflegebereich

Bayern Münchens Fußball-Star Serge Gnabry sieht dringenden Handlungsbedarf im Gesundheitswesen in Deutschland. "Das Thema Pflege ist ein zentrales Anliegen in unserer Gesellschaft. Die Menschen, die in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen arbeiten, leisten unglaublich viel – oft unter schwierigen Bedingungen. Sie sind das Rückgrat unseres Gesundheitssystems, erhalten jedoch nicht immer die Anerkennung und Unterstützung, die sie verdienen", sagte Gnabry im Interview mit der Münchner AZ.