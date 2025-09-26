Goretzka feiert Jubiläum

Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka feiert im Bundesliga-Heimspiel mit Bayern München gegen Werder Bremen (20.30 Uhr/Sky) ein ganz besonderes Jubiläum: Der Mittelfeldspieler des deutschen Fußball-Rekordmeisters läuft zum 300. Mal im Oberhaus auf. 116 dieser Partien bestritt er für seinen Ex-Klub Schalke 04.

Goretzkas etatmäßiger Nebenmann Joshua Kimmich, der ebenfalls vor seinem 300. Bundesligaspiel (alle für den FC Bayern) steht, sitzt wie beim 4:1 in der vergangenen Woche bei der TSG Hoffenheim überraschend auf der Bank.

"Er hat zwei Tage gefehlt diese Woche im Training. Er war leicht erkrankt, aber er ist jetzt wieder fit, und das ist auch gut so", sagte Trainer Vincent Kompany bei Sky über Kimmich: "Wenn ich auf die nächsten Monate schaue, dann wird da so viel gefragt sein von Jo. Das ist vielleicht der letzte Moment, wo wir ihn noch ein bisschen rausnehmen können."

Statt Kimmich kommt Neuzugang Tom Bischof zu seinem Startelfdebüt für die Münchner in der Bundesliga. Bischof ist einer von vier Neuen im Vergleich zum Erfolg im Kraichgau; er ersetzt Aleksandar Pavlovic. Dayot Upamecano kommt für den zuletzt leicht angeschlagenen Min-Jae Kim, der aber im Kader steht. Michael Olise und Serge Gnabry rücken für Lennart Karl und Nicolas Jackson ins Team von Trainer Kompany.

Werder muss kurzfristig auf Torwart Mio Backhaus verzichten. Für ihn steht der Este Karl Hein zwischen den Pfosten, der erstmals in der Bundesliga aufläuft. Stürmer Victor Boniface sitzt zunächst auf der Bank.