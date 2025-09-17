Guardiola: Freude über De-Bruyne-Rückkehr "nach dem Spiel"

Nach zehn Jahren bei Manchester City darf Kevin De Bruyne auf einem warmen Empfang an seiner alten Wirkungsstätte hoffen. Zumindest nach dem Abpfiff. Er freue sich auf den Belgier, der inzwischen für die SSC Neapel spielt, betonte City-Teammanager Pep Guardiola, aber erst "nach dem Spiel".

Dass De Bruyne, der City im Sommer verlassen hatte, in Neapel umgehend Topleistungen zeigte und in den ersten beiden Ligaspielen bereits zwei Treffer erzielte, überrascht Guardiola wenig. "Spieler dieses Niveaus passen sich sehr schnell an, sie brauchen nicht viel Zeit, um sehr leistungsfähig zu sein", sagte der Katalane vor der Partie am Donnerstag (21.00 Uhr/DAZN) in der Champions League. Was De Bruyne mitbringe? "Sein unglaubliches Talent, seine Übersicht, seine Pässe, seine Torvorlagen, seine Tore. Er ist einzigartig."

Als Titelanwärter wollte Guardiola sein Team nach der schwachen Vorsaison vor dem Auftakt nicht bezeichnen. "Offensichtlich sind wir keiner", sagte er. Der neue City-Torhüter Gianluigi Donnarumma, der vom Titelverteidiger Paris Saint-Germain gekommen ist, unterstrich jedoch, dass die Königsklasse "eines unserer Ziele" sei. "Wir müssen groß denken, aber mit Bescheidenheit."