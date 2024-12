Guardiola: "Natürlich hinterfrage ich mich"

Pep Guardiola überdenkt in der anhaltenden Krise von Manchester City auch seine Arbeit als Teammanager. "Natürlich hinterfrage ich mich in den guten und den schlechten Momenten", sagte der Starcoach nach dem 0:2 (0:0) in der Champions League bei Juventus Turin - dem nächsten empfindlichen Rückschlag.

"Ich war in den guten Momenten stabil und ich bin in den schlechten Momenten stabil", fügte Guardiola an, dessen Team nur eines der vergangenen zehn Pflichtspiele gewinnen konnte und dabei sieben verlor. In der Königsklasse droht dem Titelträger von 2023 als Tabellen-22. sogar ein frühes Aus. Die Kritik an City wird lauter.

"Sie waren eine beeindruckende Mannschaft, haben vier Mal in Folge die Premier League gewonnen und sind in der Vergangenheit sehr erfolgreich gewesen", sagte der frühere englische Nationalspieler Rio Ferdinand bei TNT Sports: "Aber wir haben noch nie eine Mannschaft von Pep Guardiola gesehen, die so schlecht war. Er muss einen Weg finden, diese Mannschaft wieder in Form zu bringen und ihr neues Selbstvertrauen zu geben."

Am Sonntag steht City die nächste bedeutsame Aufgabe bevor. Es geht im Derby gegen Ferdinands Ex-Klub Manchester United.