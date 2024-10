Hainer: Flick wird "ewig in Erinnerung bleiben"

Erfolgscoach Hansi Flick hat aus Sicht von Präsident Herbert Hainer einen Ehrenplatz in der Vereinshistorie des FC Bayern. "Hansi Flick wird immer ein wichtiger Trainer in der Geschichte des FC Bayern sein – mit ihm haben wir das einzigartige Sechs-Titel-Jahr gefeiert, das wird ewig in Erinnerung bleiben", sagte Hainer dem Münchner Merkur/tz.

"Wir freuen uns sehr auf das Wiedersehen", ergänzte der Präsident mit Blick auf das Duell in der Champions League mit Flicks FC Barcelona am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN). Flick habe bei den Katalanen bisher "einen hervorragenden Job gemacht, und dabei wünschen wir ihm auch für die Zukunft viel Erfolg – nur nicht, wenn es gegen den FC Bayern geht", meinte Hainer lächelnd.

Als er im November 2019 zum Präsidenten gewählt worden sei, habe er zu Flick gesagt, "er solle bitte alles geben, damit wir in meinem ersten Amtsjahr nach damals sieben deutschen Meisterschaften in Serie nicht erstmals den Titel verpassen", erinnerte sich Hainer. Die Bayern waren damals nach elf Spieltagen Dritter hinter Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig, Flick hatte das Traineramt gerade erst von Niko Kovac übernommen - und startete sofort durch.

"Das hat dann super geklappt – und dann war Hansi so in Schwung, dass er gleich noch ein paar Trophäen mehr zusammengesammelt hat", sagte Hainer und lächelte. Sechs Titel holte Flick damals - das hat in der ruhmreichen Geschichte des deutschen Rekordmeisters weder vor ihm noch nach seinem Abschied 2021 ein Coach geschafft. Sonst gewann nur Pep Guardiola das "Sextuple" - mit Barca 2009.