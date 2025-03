Hainer vor Inter-Duell: "Verlieren überhaupt keine Alternative"

Für Bayern München ist das "Finale dahoam" in der Champions League nur noch vier Spiele entfernt - und für Präsident Herbert Hainer die Ausgangslage vor dem Viertelfinal-Kracher gegen Inter Mailand deshalb klar. "Das ist natürlich ein Brocken. Mailand gehört sicherlich zum Hochadel im europäischen Fußball. Wir haben auch den nötigen Respekt", sagte der 70-Jährige bei MagentaSport: "Auf der anderen Seite: Wir sind Bayern."

Die zwei Spiele in der Königsklasse gegen Bayer Leverkusen hätten "gezeigt, wozu wir imstande sind. Das ist jetzt auch die Benchmark, dass wir so weitermachen", führte Hainer weiter aus: "Ich bin sehr zuversichtlich. Wir wollen weiterkommen. Es gibt überhaupt keine Frage. Verlieren ist überhaupt keine Alternative."

Gegen den Liga-Konkurrenten Leverkusen hatten die Bayern beide Duelle souverän gewonnen (3:0 und 2:0). Das Viertelfinal-Hinspiel der Mannschaft von Trainer Vincent Kompany gegen den italienischen Meister Inter findet am 8. April vor heimischer Kulisse statt. Das Rückspiel in Mailand (jeweils 21.00 Uhr) steigt am 16. April.