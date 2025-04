Im Stile Beckhams: Rice versenkt Real

Die englische Presse zog schon Vergleiche mit David Beckham, da verstand Kunstschütze Declan Rice selbst noch gar nicht, was ihm in dieser magischen Nacht von London gelungen war. "Ich weiß nicht, ob ich das jemals begreifen werde. Ich habe gerade mein Handy eingeschaltet, und es ist total verrückt geworden! Ich bin ein bisschen sprachlos und einfach so glücklich", sagte der Anführer des FC Arsenal nach seinen beiden atemberaubenden Freistoßtreffern, die den Champions-League-Titelverteidiger Real Madrid an den Rand des Abgrunds beförderten.

Die begeisternd aufspielenden Gunners entzauberten das königliche Starensemble um Kylian Mbappé und Nationalspieler Antonio Rüdiger beim 3:0 (0:0) im Viertelfinal-Hinspiel eindrucksvoll - allen voran Rice. Erst schlenzte der Engländer den Ball aus großer Distanz an der Mauer vorbei ins Tor (58.), nur zwölf Minuten später traf er erneut per direktem Freistoß noch sehenswerter in den Winkel. Die Arsenal-Fans tobten.

Sonst seien viele seiner Freistöße "zu oft gegen die Mauer oder über die Latte gegangen", sagte Rice. Bis Dienstagabend. "Ich habe die Mauer und die Position des Torwarts gesehen, also habe ich es einfach versucht. Beim zweiten Freistoß hatte ich dann einfach das nötige Selbstvertrauen", sagte der 26-Jährige, dem als erstem Spieler der Königsklassen-Geschichte zwei direkte Freistoßtreffer in einer K.o.-Partie gelangen: "Man kann es nicht beschreiben, es ist das beste Gefühl der Welt."

Mit seinem Doppelschlag habe Rice den Rekordsieger "tödlich verwundet", analysierte die spanische Marca. "Wer hätte gedacht, dass Declan Rice einen Freistoß so verwandeln könnte wie Beckham?", fragte der britische Guardian. Ob eine der vielen Nachrichten sogar von der englischen Ikone gewesen sei? "Ich habe nicht das Glück, seine Nummer zu haben", sagte Rice.

Trotz des Polsters bleiben die Londoner aber gewarnt. "Obwohl wir 3:0 führen, ist ihre individuelle Qualität beängstigend", sagte Rice mit Blick auf die Vielzahl an Aufholjagden der Madrilenen. "Und das Bernabéu ist eben das Bernabéu: An Champions-League-Abenden passieren dort besondere Dinge."