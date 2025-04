In Mailand: Rummenigge hofft auf "kleines Wunder" mit Müller

Bayern München benötigt nach Ansicht von Karl-Heinz Rummenigge gegen Inter Mailand ein "kleines Wunder" zum Einzug ins Champions-League-Halbfinale. Die Italiener hätten sich "als starke Mannschaft präsentiert. Es wird also ein schwieriges Spiel für Bayern, wenn auch nicht unmöglich. Aber für mich ist Inter der Favorit auf das Weiterkommen", sagte der langjährige Vorstandschef der Münchner im Interview mit der Gazzetta dello Sport.

Dennoch verspürt Rummenigge etwas Hoffnung. In einem Spiel sei "alles möglich, man kann zurückkommen", betonte er vor dem Viertelfinal-Rückspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) im San Siro. Nach der Hinspiel-Niederlage (1:2) brauche der deutsche Rekordmeister aber "einen richtig guten Abend".

Aus Rummenigges Sicht könnte Thomas Müller dabei eine wichtige Rolle zukommen. "Thomas kann eine große Hilfe sein. Natürlich ist er ein wenig enttäuscht, aber er hat auf die beste Weise reagiert", sagte der 69-Jährige mit Blick auf die Trennung des Klubs von Müller im Sommer. Der Weltmeister von 2014, der im Hinspiel getroffen hatte, habe sich "nicht über die Entscheidung beschwert". Und vielleicht könne er "auch in Mailand ein kleines Wunder bewirken".

Um den "Titel dahoam" in der Königsklasse zu gewinnen, braucht es Rummenigge zufolge "hervorragende Leistungen, Tage, an denen es allen gut geht, aber vor allem Demut". Es sei "sehr wichtig, nicht arrogant zu denken", betonte der ehemalige Profi, der für Bayern und Inter aktiv war: "Wenn man das tut, zahlt man in der Champions League einen hohen Preis."

Rummenigge stellte auch klar: Selbst bei einem Ausscheiden könne Bayern die Saison mit der Meisterschaft "positiv und erfolgreich" zu Ende bringen. "Ich habe immer gesagt, die Champions League ist die Kirsche, nicht die Torte." Das Finale findet am 31. Mai in München statt.