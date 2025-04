Inter: Zwischen "Traumnacht" und Vorsicht

Die italienischen Medien jubelten über eine "Traumnacht", eine "Super-Leistung" und eine "Fußball-Lehrstunde" - doch bei Inter Mailand hielt sich die Euphorie nach dem beachtlichen 2:1 (1:0) im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Bayern in Grenzen. "Wir haben erst die erste Halbzeit geschafft. Das war eine großartige Leistung und gibt uns große Zufriedenheit, aber wir müssen in sieben Tagen an das anknüpfen, was wir hier gemacht haben", sagte Trainer Simone Inzaghi mit Blick auf das Rückspiel gegen die Münchner am kommenden Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) im heimischen San Siro.

Auch der starke Ex-Bayer Yann Sommer warnte. "Ich denke, es ist gefährlich, in ein Spiel zu gehen und zu versuchen, 0:0 zu spielen. Wir wollen weiterkommen, und dazu brauchen wir wieder eine gute Leistung", betonte der Schweizer bei Prime Video.

Dennoch: Der Stolz über den Erfolg in der Allianz Arena war bei den Nerazzurri deutlich zu spüren. "Es war eine komplette Leistung, was den Charakter und die Persönlichkeit angeht, und wenn wir den Ball nicht hatten, waren wir großartig gegen eine wirklich gute Mannschaft, die über großartige Spieler verfügt. Ich bin sehr zufrieden, denn die Jungs haben wieder einmal gezeigt, was in ihnen steckt", lobte Kapitän Lautaro Martínez sein Team bei Sky Italia. Es gebe in Europa "Mannschaften mit talentierteren Spielern", fügte Alessandro Bastoni an: "Aber wenn wir geschlossen auftreten, können wir für jeden Rivalen eine Gefahr sein."

Die Tifosi und auch die Medien waren mit Inter ohnehin zufrieden. Die Gazzetta dello Sport titelte: "Traumnacht in München." Weiter schrieb das Blatt: "Barella beflügelt die Mannschaft, er ist einer der stärksten Spieler der Welt. Er schluckt Kimmich und Goretzka."

Laut Corriere dello Sport habe Inter "wie zu den goldenen Zeiten von Mourinhos Triple" gespielt. Der Traum sei nun, "am 31. Mai für den letzten Akt der Champions League zurückkehren zu können". Das Team um Barella und Bastoni habe den Bayern "eine Fußball-Lehrstunde erteilt", urteilte zudem La Stampa. Thomas Müller genüge den Münchnern nicht.

Auf den Sieger des Viertelfinals wartet im Halbfinale der FC Barcelona oder Borussia Dortmund. Das Finale der Königsklasse steigt am 31. Mai in der Münchner Allianz Arena.