Inzaghi blockt Fragen nach seiner Zukunft ab

Inter Mailands Trainer Simone Inzaghi hat vor dem Champions-League-Finale am Samstag (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) gegen Paris Saint-Germain jegliche Fragen zu seiner Zukunft abgeblockt. "Morgen findet das Champions-League-Endspiel statt, es muss heute um dieses Spiel gehen. Danach werden wir uns zusammensetzen", sagte Inzaghi am Freitagnachmittag bei der Presskonferenz in München.