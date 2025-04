Inzaghi sieht Bayern als Favoriten: "Große Herausforderung"

Trainer Simone Inzaghi vom italienischen Fußballmeister Inter Mailand sieht seine Mannschaft vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League am Dienstag beim deutschen Rekordmeister Bayern München (21.00 Uhr/Prime Video) in der Außenseiterrolle. "Das wird eine große Herausforderung. Bayern ist der Favorit auf den Titel gemeinsam mit Real Madrid", sagte der Coach am Montagabend: "Sie spielen großartig, obwohl ihnen viele Spieler verletzt fehlen."