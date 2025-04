Inzaghi warnt vor FC Bayern: "Müssen vorsichtig sein"

Inter Mailands Trainer Simone Inzaghi hat seine Stars trotz des 2:1-Hinspielsiegs in München eindringlich vor dem FC Bayern gewarnt. "Bayern ist eine großartige Mannschaft, Vincent Kompany ist ein brillanter Trainer. Sie haben technisch starke Spieler, pressen viel. Wir müssen nochmal die Leistung des Hinspiels abrufen, aber es wird dieses Mal noch schwieriger werden. Wir müssen vorsichtig sein. Sie sind das stärkste Team im Wettbewerb mit Real Madrid", sagte Inzaghi vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) im heimischen San Siro.

Auch der Ex-Dortmunder Henrich Mchitarjan gab sich am Dienstag vorsichtig. "Wir haben die Chance, etwas Großes zu erreichen. Aber wir müssen zuerst an das Spiel denken, es wird sehr schwierig werden", sagte er. Der frühere Münchner Torwart Yann Sommer hatte schon nach dem Erfolg in München jegliche Euphorie gebremst: "Ich denke, es ist gefährlich, in ein Spiel zu gehen und zu versuchen, 0:0 zu spielen. Wir wollen weiterkommen, und dazu brauchen wir wieder eine gute Leistung."

Inter ist ohnehin gewarnt. In den bisherigen vier Heimspielen im Europacup gab es gegen den FC Bayern vier Heimniederlagen. Das 1:3 im UEFA-Cup im Dezember 1988 nach einem 2:0 in München ging als "Wunder von Mailand" in die Bayern-Annalen ein.