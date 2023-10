Joshua Kimmich schwärmt über Leroy Sane: "Er entscheidet die Spiele"

Anzeige

Die Offensive des FC Bayern München ist aktuell in Top-Form. Das liegt vor allem an Leroy Sane, der sich sowohl bei der Nationalelf als auch beim Rekordmeister in bester Verfassung befindet.

Mit Leroy Sane in Topform gegen den Heimnimbus von Kopenhagen: Rekordmeister Bayern München will mit seinem zuletzt so treffsicheren Angreifer die Festung Parken einnehmen. "Was jetzt genau passiert ist, weiß ich nicht", sagte Kapitän Joshua Kimmich über Sane, doch "wie er jetzt drauf ist, ist es unheimlich schwierig, ihn zu stoppen".

Sanes Qualitäten sind auch am Dienstagabend (ab 21 Uhr im Ticker) gefragt, wenn die Münchner ihr erstes Champions-League-Auswärtsspiel der Saison beim FC Kopenhagen bestreiten.

"Momentan ist es schon beeindruckend, mit welcher Konstanz er seine Leistungen auf den Platz bringt", so Kimmich über seinen Nationalmannschaftskollegen: "Alle drei Tage ist er bei uns mit der beste Spieler. Er entscheidet die Spiele, er belohnt sich dafür, dass er immer wieder hart arbeitet auch in Phasen, in denen es nicht so läuft." Sane lege eine Spielfreude an den Tag, "die ansteckend ist. Da will man mitspielen. Ich hoffe, dass es noch lange so anhält."