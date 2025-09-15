Kane warnt: "Wichtig, unter den Top-Acht zu sein"

Bayern Münchens Topstar Harry Kane hat vor dem Start der Champions League die Bedeutung der Ligaphase für den deutschen Rekordmeister unterstrichen. "Es ist wichtig, unter den Top-Acht zu sein, weil diese zusätzlichen Play-off-Spiele einen großen Unterschied für die Saison machen", betonte Kane vor dem Auftakt-Kracher am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) gegen Klub-Weltmeister FC Chelsea.

In der vergangenen Saison hatten die Bayern als Zwölfter der Ligaphase gegen Celtic Glasgow eine Zusatzschicht einlegen müssen, um ins Achtelfinale einzuziehen. Die zwei Duelle gegen die Schotten hatten inmitten wichtiger Woche in der Liga mit Spielen gegen Leverkusen und Frankfurt stattgefunden. "Das war unsere stressigste Zeit der Saison. Das hat einen großen Unterschied gemacht. Wir haben nach dieser Phase im März auch noch ein paar Spieler verloren", warnte Kane eindringlich vor der zusätzlichen Belastung durch die Play-offs.

Deshalb brauche man, rechnete der Torjäger vor, "sechs Siege oder fünf mit einigen Unentschieden. Das ist der Grund, warum es wichtig ist, gleich gut zu beginnen." Die Bayern treffen in der Ligaphase neben Chelsea auf Titelverteidiger Paris Saint-Germain, den FC Arsenal, Club Brügge, Union Saint-Gilloise, Sporting Lissabon, PSV Eindhoven und Paphos FC.

Von den 36 Teams in der Königsklasse qualifizieren sich die ersten Acht nach der Ligaphase direkt für das Achtelfinale. Die Teams auf den Tabellenplätzen 9 bis 24 müssen in die Play-offs, für den Rest ist die Europacupsaison beendet.