Kapitän Kehrer wird zum Matchwinner für Monaco

Thilo Kehrer posierte stolz mit seiner Man-of-the-Match-Trophäe. "Vor ein paar Tagen konnte ich mir die Trophäe gut vorstellen und ich wusste, dass man dafür entweder ein Tor schießen oder eine außergewöhnliche Leistung erbringen muss", sagte der 27-malige deutsche Nationalspieler im Dienste der AS Monaco nach seinem goldenen Abend in der Champions League.

Als Kapitän führte Kehrer die Monegassen mit seinem späten Treffer zum 1:0 (0:0) beim FC Bologna, die AS unter Trainer Adi Hütter holte damit den dritten Sieg im vierten Spiel. "Ich bin richtig glücklich. Zehn Punkte aus vier Spielen, das ist richtig gut", sagte der ehemalige Bundesliga-Coach.

Nach zuletzt zwei Niederlagen in der französischen Ligue 1 habe man Hütter "nicht enttäuschen wollen", sagte Kehrer, der nach einer Ecke am zweiten Pfosten den Fuß hinhielt (86.). "Man hat mir gesagt, dass es nach Pippo Inzaghi aussieht. Aber ich glaube, so weit bin ich noch nicht", sagte der Matchwinner und lachte: "Bei dieser Aktion war ich ziemlich gut positioniert und hatte Erfolg, also bin ich sehr zufrieden."