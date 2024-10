Kehl sieht den BVB "chancenreich" in Madrid

Sportdirektor Sebastian Kehl traut Borussia Dortmund einen Coup beim Champions-League-Sieger Real Madrid zu. "Wir sehen uns dort chancenreich, wir haben Möglichkeiten, mit unseren Waffen erfolgreich zu sein. Darauf haben wir uns vorbereitet", sagte Kehl am Montag vor dem Abflug in die spanische Hauptstadt. Dort geht es am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) in einem "besonderen Spiel" gegen den "größten Klub der Welt".