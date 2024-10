Kimmich kritisch: "Teilweise Harakiri"

Joshua Kimmich sprach von "Harakiri", Manuel Neuer fehlte die Aggressivität: Die schwer geschlagenen Spieler von Bayern München haben nach dem bitteren 1:4 (1:3) in der Champions League beim FC Barcelona Selbstkritik geübt.

"Es war teilweise Harakiri, was wir gemacht haben", sagte Kimmich bei DAZN und ergänzte: "Mit dem Ball war es nicht sauber genug." Nach dem zwischenzeitlichen 1:1 durch Harry Kane (18.) "waren wir voll da und hatten die Kontrolle", sagte Kimmich, aber dann "kriegen wir ein sehr unglückliches 1:2". Damit spielte er auf den Stoß von Fermin Lopez in den Rücken von Min-Jae Kim an. "Wenn du springst, reicht ein kleiner Schubser", sagte Kimmich, "für mich ist es eher ein Foulspiel."

Neuer meinte: "Barca spielt risikoreich, wir spielen risikoreich, dass diese Dinge passieren können, ist klar, das haben wir gegen Frankfurt schon gesehen, dass uns das weh tun kann." Der Kapitän weiter: "Wir haben Fehler gemacht, hätten in Sachen Aggressivität präsenter sein müssen, das muss man gerade im Mittelfeld gegen spielstarke Mannschaften wie Barca zeigen. Die Sauberkeit haben wir vermissen lassen."

Trainer Vincent Kompany rang nach seiner bislang höchsten Bayern-Pleite nach Erklärungen. "Es gibt null Ausreden, nur eine deutliche Niederlage", sagte er, aber: "Wir werden zusammenstehen und aus diesem Spiel lernen, das wird jetzt nicht unsere Saison entscheiden." Auch Kimmich meinte mit Blick auf die weiteren Duelle in der Königsklasse: "Ich mache mir keine Sorgen."