Kompany: Absolution vom Chef

Vincent Kompany hat nach seiner ersten Niederlage als Trainer von Bayern München Absolution von höchster Stelle erteilt bekommen. "Wir sind sicher, dass deine Art zu spielen, dass deine Ansprache, dass dein Miteinander mit den Spielern uns nicht nur ausnahmsweise mal ein bisschen Kummer bereitet, sondern (...) uns auch wieder Freude bereiten wird", rief Vorstandschef Jan-Christian Dreesen dem Belgier bei seiner Bankettrede nach dem 0:1 (0:0) in der Champions League bei Aston Villa zu.

"Wir froh sind, dass du bei uns bist", ergänzte Dreesen im altehrwürdigen Golfhotel The Belfry vor den Toren von Birmingham, wo er Kompany "sehr, sehr herzlich in der Bayern-Familie willkommen" hieß. Dreesen weiter: "Wir sind froh über die Art, wie wir wieder Fußball spielen, dass wir Freude am Spiel haben, dass wir alle, die wir in der Säbener Straße arbeiten, spüren, dass die Mannschaft Spaß hat aneinander."

Dennoch sprach der Boss von einem "traurigen, bitteren Abend". Denn das von Kompany verordnete Hochrisiko-Spiel hatte auch zum Gegentor durch Jhon Duran (79.) geführt. Die Bayern rutschten deshalb in der Tabelle der Königsklasse von Rang eins auf Platz 15 ab.

Dreesen sprach dennoch von einem "sehr erfreulichen Saisonstart" und richtete den Blick auf "das wichtige Spiel gegen Frankfurt" am Sonntag, "wo wir sicherlich alles in die Waagschale legen werden". Er hoffe, "dass wir dort dann wieder das Spiel zeigen, das wir in den letzten Spielen gezeigt haben".