Kompany vor Inter positiv: "Leben für die Möglichkeit"

Trainer Vincent Kompany vom FC Bayern will sich trotz des 1:2-Rückstands im Champions-League-Viertelfinale gegen Inter Mailand nicht mit der Möglichkeit eines Scheiterns auseinandersetzen. "Du erreichst nichts, wenn du in das Spiel gehst und denkst: Was, wenn wir nicht gewinnen?", sagte Kompany vor dem Rückspiel im San Siro am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN): "Wir leben für die Möglichkeit, nichts anderes."

Er selbst gehe mit "Vorfreude" in die Partie und habe "keinen Grund, nicht optimistisch zu sein", betonte der Belgier: "Der Glaube ist da. Hoffentlich können wir eine ganz besondere Nacht erleben." Letztendlich müsse seine Mannschaft nur "ein Spiel gewinnen", so Kompany: "Es ist nicht so, dass es für uns eine andere Aufgabe ist als sonst."

Wichtig sei, dass die Bayern die richtige "Balance zwischen Mut und Kontrolle" finden, mahnte Kompany. Die zuletzt schwache Chancenverwertung macht weder ihm noch Stürmerstar Harry Kane Sorgen. "Es wäre besorgniserregender, wenn wir keine Chancen kreieren würden", sagte Kane: "Das gibt uns Glauben und Hoffnung, dass wir kaltschnäuziger werden können."